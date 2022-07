Guerre en Ukraine: 17 morts dans des frappes dans le centre du pays

Au moins 17 personnes ont été tuées jeudi par des frappes sur une ville du centre de l'Ukraine. Selon les services de secours ukrainiens, les bombardements ont touché un parking accolé à un immeuble commercial du centre de Vinnytsia, important noeud ferroviaire dans le centre-ouest du pays. Les images publiées par les secours montrent un bâtiment d'une dizaine d'étages éventré et brûlé, des dizaines de carcasses de voitures calcinées.

Selon le parquet ukrainien, "17 personnes sont mortes, dont deux enfants" et plusieurs dizaines ont été blessées. La guerre fait désormais rage autour de villes comme le port de Mykolaïv, proche de la mer Noire et verrou-clé sur la route d'Odessa (sud-ouest), qui a été touché par une "frappe massive de missiles" tôt jeudi matin, pour le deuxième jour consécutif. "Deux écoles, des infrastructures de transport et un hôtel ont été endommagés", a déclaré la présidence dans son briefing matinal quotidien.

Les images diffusées par les autorités locales montrent les restes d'un bâtiment détruit par un bombardement, les travailleurs municipaux nettoyant les débris éparpillés par l'attaque. Kiev a de son côté lancé depuis plusieurs semaines une contre-offensive pour reprendre Kherson, située à une soixantaine de kilomètres de Mykolaïv et unique capitale régionale capturée par Moscou depuis le 24 février. Si la ligne de front reste relativement stable, l'Ukraine organise des attaques de plus en plus puissantes avec de nouveaux systèmes de roquettes américains et européens ciblant les dépôts d'armes.