Guerre en Ukraine: le CNRS suspend sa coopération avec la Russie

Le CNRS, plus grand organisme de recherche français, a décidé de suspendre "toutes nouvelles formes de collaborations scientifiques avec la Russie", en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

L'organisme public "condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l’Ukraine par la Russie" et assure Kiev "de son total soutien", dans un communiqué publié mercredi.

En conséquence, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) "suspend toutes nouvelles formes de collaborations scientifiques avec la Russie et annule tous les événements scientifiques à venir impliquant la Russie".

Les chercheurs russes qui travaillent dans des laboratoires français peuvent néanmoins poursuivre leurs activités, précise l'organisme qui emploie 32.000 personnes et compte de nombreux laboratoires à l'étranger.

"La science n’a pas de frontières mais les valeurs que toutes les communautés scientifiques portent et partagent ne peuvent tolérer cette guerre", poursuit le CNRS, qui se "félicite de la prise de position courageuse de plusieurs centaines de scientifiques russes" contre l'invasion.

Il "apportera toute forme d’aide et de soutien aux chercheurs et chercheuses ukrainiens et est prêt à accueillir celles et ceux qui le souhaiteraient", notamment dans le cadre du programme "Pause" d'aide d'urgence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.