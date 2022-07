Guerre en Ukraine: le conflit va "durer" et "la France va devoir se passer du gaz russe", dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a averti jeudi que le conflit en Ukraine allait "durer" et que les Français allaient devoir se préparer à se passer du gaz russe dont Moscou se sert comme "arme de guerre", lors de la première interview télévisée de son second quinquennat à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.

"Il faut nous préparer tous à ce que la guerre dure. L'été et le début de l'automne seront sans doute très durs", a déclaré le chef de l'Etat sur des chaînes nationales, après avoir assisté au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. Alors que la guerre en Ukraine pèse sur la croissance et alimente une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, "nous devons nous préparer à nous passer du gaz russe", a-t-il prévenu, en annonçant que l'Etat allait élaborer un "plan de sobriété" énergétique.

L'Etat va préparer cet été "un plan de sobriété" énergétique, pour faire face au risque de pénurie liée à la guerre en Ukraine, a encore déclaré jeudi Emmanuel Macron. "On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété", "on va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins", a déclaré le chef de l'Etat, expliquant qu'il demanderait "aux administrations publiques, aux grands groupes de préparer un plan". "On va essayer de faire attention collectivement, le soir aux éclairages quand ils sont inutiles, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager, et on va faire un plan de sobriété et de délestage, -c'est de gaz et d'électricité dont on parle là-, avec nos entreprises", a-t-il précisé. Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué que la France était "en train de reconstituer nos stocks (de gaz; ndlr), pour avoir à la fin de l'automne quasi 100% de nos stocks. Nous y serons".