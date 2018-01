Hand: la France presque en demi-finale de l'Euro

Pour l'instant c'est un sans faute. Les handballeurs français ont décroché leur cinquième victoire en cinq matches dans l'Euro-2018 en dominant la Serbie 39-30 lundi à Zagreb et sont quasiment qualifiés pour les demi-finales.

Avec 8 points, la France prend seule la tête du groupe 1 devant la Croatie et la Suède, vainqueur du Belarus 29-20 en soirée. Les Croates et les Suédois, toujours en course, comptent 6 unités avant la troisième et dernière journée du tour principal.

Les Bleus ne sont pas encore mathématiquement assurés de passer en demi-finale, mais cette victoire leur permet de conserver un joker pour le match face à la Croatie, le pays-hôte du tournoi, mercredi.

En cas de défaite il faudrait alors sortir la calculatrice mais dans tous les cas de figure, ils peuvent se permettre de perdre de sept buts et atteindre quand même le dernier carré.

Et c'est plutôt une bonne idée de ne pas aborder ce dernier match avec l'obligation de battre, devant leur public, les Croates qui eux joueront leur survie dans la compétition.

"Il ne faut pas penser à perdre de moins de huit buts. Il faut essayer d'aller gagner ce match", a estimé Nedim Remili. "On a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Si on peut faire une compétition parfaite comme l'année dernière au Mondial, on ne s'en privera pas."

- 'Un match bizarre' -

Après cinq matches, la France est désormais la seule équipe invaincue et donne une impression de maîtrise, malgré quelques fautes de concentration.

Lorsque ses buteurs sont moins efficaces, elle peut compter sur une défense imperméable comme contre la Suède lundi (23-17). Quand elle est menée de quatre buts à 10 minutes de la fin, elle s'en sort au mental, comme face à la Norvège en ouverture (32-31).

Contre la Serbie, les Français ont commis quelques pertes de balle en début de rencontre avant de se reprendre et de creuser l'écart contre une équipe qui était déjà éliminée au coup d'envoi.

"C'était un match un peu bizarre avec des Serbes qui sont loin d'avoir mis l'intensité qu'ils savent mettre. On s'est un peu laissé porter par ce faux rythme", a reconnu le gardien Cyril Dumoulin.

C'est sur un petit couac que les Bleus ont commencé la rencontre avec l'exclusion temporaire de Luka Karabatic après... 28 secondes de jeu.

Ils ont ensuite été accrochés par des Serbes rugueux, emmenés par Petar Nenadic, et étaient menés 6-4 après 10 minutes.

Mais les Bleus ont rapidement fait la différence, dans le sillage de Nikola Karabatic et Kentin Mahé, qui ont assuré avec quatre buts chacun en première période.

A la pause, la France menait de 7 buts (19-12) et le sélectionneur Didier Dinart en a profité pour s'appuyer sur la profondeur de son banc en seconde période.

- Karabatic égale Dinart -

Peu utilisés jusqu'à présent, Raphaël Caucheteux, Nicolas Tournat, Romain Lagarde ou Cyril Dumoulin dans les buts ont bénéficié de plus de temps de jeu que d'habitude.

Dinart a également choisi de donner du rythme à Luka Karabatic, blessé en début de compétition et qui n'avait disputé que quatre minutes de jeu face à la Suède.

Le pivot a mis à profit ses 50 minutes sur le terrain pour inscrire 7 buts. "C'est plus anecdotique qu'autre chose. Pour moi le plus important, c'était d'être avec mes coéquipiers, pouvoir courir, faire des passes, défendre et prendre des marques", a déclaré le cadet des frères Karabatic.

Même si on s'est un peu ennuyé dans une Arena Zagreb quasiment vide, la rencontre aura au moins été l'occasion pour son grand frère Nikola de devenir le joueur français ayant disputé le plus de matches dans un Euro, à égalité avec son sélectionneur Didier Dinart (57).

Après cette balade, le prochain match des Bleus, contre la Croatie, promet d'être disputé dans une atmosphère beaucoup plus bouillante. Les supporteurs croates n'ont en effet pas oublié la finale du Mondial-2009 jouée dans cette même salle et gagnée par les "Experts" 24-19.