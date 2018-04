Hand: le PSG pour la troisième fois au Final Four

Le joueur du Paris SG Nikola Karabatic lors de la qualification pour le Final Four de la Ligue des champions le 28 avril 2018ALAIN JOCARD

Le Paris SG s'est qualifié pour la troisième fois d'affilée pour le Final Four de la Ligue des champions de handball en battant les Polonais de Kielce, 35 à 32, samedi à Coubertin, en quarts de finale retour.

Les Parisiens s'étaient déjà imposés à l'aller 34 à 28.

Ils ont idéalement lancé le grand week-end du handball français, qui peut placer trois clubs au Final Four de Cologne (26-27 mai) avec Nantes et Montpellier opposés respectivement aux Danois de Skjern et aux Allemands de Flensbourg dimanche.

Après leur large succès la semaine dernière, les champions de France ne risquaient pas grand-chose face à une équipe qu'ils avaient déjà dominée trois fois cette saison, même s'ils devaient jouer sans leur pivot Luka Karabatic, victime d'une fracture de la main à l'aller.

Les Polonais ont créé un semblant de suspense en début de match en creusant un écart de trois buts (7-4), mais Paris a rapidement mis de l'ordre en passant un 7-2 à son adversaire grâce aux arrêts d'Omeyer et aux buts bras de Nedim Remili (dont 6 en première période).

Menant de deux longueurs à la pause, le PSG n'a pas pour autant pu dérouler au retour des vestiaires, Kielce faisant souvent la course en tête, de deux buts au maximum. La qualification parisienne n'a jamais été mise en doute.

Lors des deux éditions précédentes du Final Four, les coéquipiers de Nikola Karabatic avaient échoué en demi-finale contre cette même équipe de Kielce (2016) et en finale contre le Vardar Skopje (2017).

Montpellier est le seul club à avoir été champion d'Europe, en 2003.