Hand: le PSG s'incline à Szeged lui cède la 2e place

Le Paris SG s'est incliné dimanche en Hongrie, sur le terrain de Szeged en Ligue des champions (32-29) et laisse filer la 2e place du groupe A à son adversaire du jour.

Vainqueurs lors du match aller (30-25), les Parisiens basculaient logiquement en tête à la mi-temps (18-15) face à des Hongrois accrocheurs, après un début de match où les gardiens ont brillé (2-2, 10e).

Le début de seconde période est largement favorable au Paris SG, notamment avec l'exclusion de l'ailier serbe Bogdan Radivojevic (35e), coupable d'avoir envoyé un jet de 7 mètres dans le visage du portier international tricolore Vincent Gérard.

Le PSG compte alors jusqu'à 6 buts d'avance (22-16, 37e) mais une faute de Nikola Karabatic l'envoie deux minutes sur le banc. La fougue hongroise étouffe alors les visiteurs (23-23, 43e).

Dans une salle bouillante, la fin de match est asphyxiante et les Parisiens ont de plus en plus de mal à trouver la faille. Les internationaux espagnols Jorge Maqueda et surtout Joan Cañellas Reixach, auteur de 10 buts sur 12 tentatives, finissent par sceller la victoire de Szeged.

Il s'agit de la 3e défaite du Paris SG en Ligue des champions cette saison, dans une salle où Barcelone avait subi son seul revers de l'année dans la compétition lors de la 1re journée.

Le gain de la 2e place de groupe, qui offre la possibilité de recevoir en quarts de finale après les playoffs, pourrait donc revenir à l'équipe hongroise. Son calendrier est cependant chargé, puisqu'elle se déplacera chez le 5e (Flensburg-Handewitt) et chez le leader barcelonais pour l'ultime journée. Pour Paris, les deux derniers matchs paraissent abordables puisque le club de la capitale recevra les deux derniers de ce groupe A avant les play-offs, les Norvégiens d'Elverum et le RK Zagreb.