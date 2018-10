Hand: les Bleus sans Karabatic, épisode 2

Sur la lancée de leur succès probant contre la Lituanie (42-27), les handballeurs français poursuivent leur campagne de qualifications pour l'Euro-2020 dimanche en Roumanie (17h00), où ils pourront parfaire leurs automatismes sans leur vedette Nikola Karabatic, absent plusieurs mois.

Les hommes de Didier Dinart ont passé avec brio leur premier test sans l'aîné des frères Karabatic, opéré du gros orteil du pied gauche et éloigné des terrains entre quatre et six mois.

Dimanche, les Bleus se rendent à Cluj-Napoca pour leur deuxième match de qualification. Pour disputer l'Euro-2020 en Autriche, Norvège et Suède, ils doivent terminer à l'une de deux premières places d'un groupe de quatre avec la Lituanie, la Roumanie et le Portugal. Une simple formalité pour les sextuples champions du monde et triples champions d'Europe.

Au-delà de cet enjeu, les Français pourront affiner leurs réglages sans Karabatic, grand artisan des succès de l'équipe de France, avec laquelle il s'est construit un des plus fabuleux palmarès de l'histoire de son sport (2 titres olympiques, 4 titres mondiaux, 3 titres européens), alors que le Mondial-2019 en Allemagne et au Danemark approche (10-27 janvier) et se fera sans lui.

La Roumanie, nation forte du handball masculin dans les années 1960 et 1970 (quatre podiums olympiques entre 1972 et 1984 et quatre titres mondiaux), "est un peu sortie des radars mais cette nation est toujours passionnée", souligne Guillaume Gilles, l'adjoint de Dinart.

Les Roumains n'ont plus disputé l'Euro depuis 1996 et ont débuté par une défaite de huit buts contre le Portugal mercredi (21-13).