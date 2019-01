Hand: les Français arrachent le nul face à l'Allemagne

Les handballeurs français, doubles champions du monde en titre, ont arraché le match nul face à l'Allemagne 25 à 25 dans le premier choc du Mondial-2019, mardi à Berlin.

Timotey N'Guessan a marqué le but de l'égalisation sur un tir de loin à la dernière seconde, son unique réalisation de la partie alors qu'il était sur deux échecs jusque-là.

Avec ce match nul, les Bleus conservent la tête de leur groupe avec sept points (trois victoires et un match nul), et se qualifient pour la seconde phase de groupe à Cologne à partir de samedi.

"Je suis content de mettre le dernier but, mais je suis surtout content de l'équipe qui était menée de trois buts", a souligné N'Guessan au micro de beIN Sports. "C'est comme cela que l'on forge une équipe".

"On savait qu'ils étaient capables de le faire, ils étaient motivés du début à la fin. On va maintenant terminer cette phase de groupe et voir la suite", a expliqué le sélectionneur Didier Dinart au micro de beIN Sports.

"Ce ne sont jamais des rencontres simples. On avait besoin d'un match référence et je pense que c'est le cas avec ce match contre l'Allemagne", a ajouté Didier Dinart.

Les Français affronteront la Russie jeudi pour le dernier match de cette première phase de groupe.