Hand: les Françaises terminent à la 13e place du Mondial-2019

Les handballeuses françaises, championnes du monde et d'Europe en titre, ont battu la Hongrie 26 à 21 lundi à Kumamoto (Japon) et terminent à la 13e place du Championnat du monde, à huit mois des Jeux olympiques de Tokyo.

Les Bleues ont été menées durant toute la première période, accusant jusqu'à trois buts de retard (12-9) avant de revenir à égalité (12-12) pour rentrer au vestiaire.

Les coéquipières de Grâce Zaadi ont ensuite accéléré au milieu de la seconde période. L'arrière droite Alexandra Lacrabère a bouclé la rencontre à 100% au tir avec six buts, meilleure marqueuse tricolore.

Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont subi au Japon leur pire échec depuis plus de vingt ans en perdant leur titre dès le premier tour du Mondial, après une série de succès au plus haut niveau mondial (or au Mondial-2017 et à l'Euro-2018).

Elles visent le titre aux JO de Tokyo dans huit mois (24 juillet-9 août), pour lesquels elles étaient déjà qualifiées.