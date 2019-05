Hand: les Nantais "pas fatalistes mais réalistes" à Barcelone

"Pas fatalistes mais réalistes", comme dit l'entraîneur Thierry Anti, les Nantais savent bien qu'ils ont peu de chances de remonter samedi dans la salle de Barcelone le déficit de sept buts concédé à domicile (25-32) en quarts de finale de la Ligue de champion de hand.

"Trouvez moi une statistique d'une équipe qui a remonté sept buts à l'extérieur! Il n'y a aucun précédent", souligne l'entraîneur Thierry Anti, qui avait conduit le "H" jusqu'en finale (contre Montpellier) l'année dernière, pour sa deuxième participation seulement à l'épreuve-reine.

Pas question pour autant de balancer le match, même pour se concentrer sur le suivant, mercredi contre Nîmes, à certains égards plus important car il pourrait être décisif dans la lutte pour la deuxième place du Championnat (et pour la participation à la prochaine Ligue des champions). Nantes est pour le moment deuxième, trop loin du PSG (six points) pour rêver de titre, mais deux longueurs devant Montpellier.

"Il n'y a pas d'impasse. On fait le match retour avec l'idée de jouer très bien et de saisir la chance si jamais elle se présente, mais c'est un challenge extrêmement difficile", dit Anti, qui "connaît trop le handball" pour tenir un discours artificiellement optimiste.

Même si l'espoir est faible, les Nantais veulent au moins montrer un meilleur visage qu'à l'aller. Face à Barcelone et à ses Français (Ludovic Fabregas, Dika Mem, Cédric Sorhaindo et Timothey N'Guessan), ils n'avaient pas existé. Rien à voir avec l'équipe conquérante qui avait renversé les Allemands de Rhein Neckar en huitièmes.

"Après le match on a ressenti de l'abattement, une grande déception d'avoir manqué ce premier rendez-vous. On va déjà essayer de mieux jouer. Il faut être moins apathique, notamment en attaque. On a perdu beaucoup de ballons et on a beaucoup joué arrêtés. On a manqué un peu de présence", admet l'arrière Olivier Nyokas.