Hand: Paris et Nantes pour la première place de groupe en Ligue des champions

Les joueurs du Paris SG Nikola (à g.) et Luka Karabatic (à dr.) lors du match face à Montpellier, le 21 décembre 2017 SYLVAIN THOMAS

Le Paris SG et Nantes auront la première place de leur groupe dans le viseur samedi à domicile contre les Allemands de Flensbourg (17h30) et en Croatie à Zagreb (20h00), lors de la 12e journée de la Ligue des champions de handball.

Les Parisiens sont les plus proches du but. Avec dix victoires, ils caracolent en tête avec cinq points d'avance sur leur rival du jour, la seule équipe qui les ait battus sur la scène continentale cette saison. Un match nul leur suffit pour s'assurer la "pole position" et la qualification directe pour les quarts de finale.

Ce petit point leur permettrait d'économiser quatre matchs: les deux derniers de la phase de poule qu'ils joueraient pour l'honneur et les deux des huitièmes de finale. Un gros plus dans un calendrier surchargé.

Les Nantais, euphoriques en Ligue des champions (sept victoires d'affilée) pour leur première participation aux "poules hautes", sont bien placés également, en deuxième position, avec un seul point de retard sur le tenant du titre, le Vardar Skopje.

Le "H" doit l'emporter en Croatie pour s'offrir une "finale" du groupe le week-end prochain contre le Vardar. A l'aller, il ne s'était imposé qu'à la dernière seconde devant son public (28-27).

En allégeant leur programme européen, Paris comme Nantes se donneraient une meilleure chance de remonter en championnat, où ils sont mal partis. Le PSG, deuxième à six points, devra absolument battre le leader Montpellier le jeudi 1er mars à Coubertin pour garder une chance de conserver son titre. Les Nantais, seulement cinquièmes, doivent remonter sur le podium pour espérer participer à la prochaine Ligue des champions.