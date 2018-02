Hannah, un bébé de 6 mois, a été enlevé par ses parents: "La sécurité de l'enfant est en danger"

Un bébé de six mois a été enlevé lundi matin par ses parents sur le parking d'un supermarché à Eersel, dans le sud des Pays-Bas, a indiqué la police, soulignant que "la sécurité de l'enfant est en danger".



La petite Hannah Simons a été arrachée "avec violence" des bras d'une femme qui en avait la garde, a fait savoir la police dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ont déclenché l'alerte Amber, un système d'avertissement national pour les cas d'enlèvement et de disparition d'enfants, et sont à la recherche des parents de l'enfant, Rowan Simons et Kim de Laat.



Hannah a été retirée de la garde de ses parents par les services de contrôle parental, d'après l'agence de presse néerlandaise ANP.



"La police demande des informations concernant l'endroit où ils pourraient résider et conseille de ne pas s'approcher des parents, mais plutôt d'appeler la police", a-t-elle ajouté, diffusant des photos de l'enfant et de ses parents ainsi que d'un véhicule Mercedes sombre.