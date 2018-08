Harcèlement sexuel: l'orchestre royal d'Amsterdam licencie le chef Daniele Gatti

Le prestigieux orchestre royal d'Amsterdam a annoncé jeudi le licenciement de son chef, l'Italien Daniele Gatti, soupçonné de harcèlement sexuel à la suite de témoignages diffusés par le Washington Post dans la foulée du mouvement #MeToo.

"Le Royal Concertgebouw Orchestra a mis fin à la collaboration avec le chef d'orchestre Daniele Gatti avec effet immédiat", a déclaré l'institution dans un communiqué, accusant l'Italien d'avoir causé un "dommage irréparable".

M. Gatti, 56 ans, a dirigé l'Orchestre National de Radio France de 2008 jusqu'en 2016, année où il a pris la tête du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam.

Le musicien est mis en cause par plusieurs femmes dénonçant des actes de harcèlement sexuel commis en 1996 et en 2000. Danielle Gatti a nié ces accusations et fait part de ses excuses dans le cas où ces femmes "ne se seraient pas senties traitées avec respect", a rapporté le quotidien néerlandais de référence NRC.

Les témoignages, qui ciblent également d'autres grands noms de la musique, ont été recueillis et compilés par le Washington Post et publiés le 26 juillet.

"Ces accusations et les réactions de M. Gatti ont provoqué beaucoup d'agitation parmi les musiciens et le personnel", a poursuivi l'orchestre d'Amsterdam.

"Depuis la publication de l'article du Washington Post, un certain nombre de collègues féminins de l'Orchestre du Concertgebouw ont rapporté des expériences avec M. Gatti qui sont inappropriées au vu de son poste de chef d'orchestre", a ajouté l'institution.

"Cela a causé un dommage irréparable à la confiance entre l'orchestre et le chef d'orchestre."

Daniele Gatti, né à Milan, a notamment occupé le poste de directeur musical de l'académie Sainte-Cécile de Rome (1992 à 1997). Principal chef invité du Royal Opera House de Londres (1994 à 1997), il a été aussi directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra de Londres (1996 à 2009) et du Teatro Communale de Bologne (1997 à 2007).