Harry et Meghan se lancent sur Instagram, et battent un record

Lancé mardi, le compte du duc et de la duchesse de Sussex, intitulé "sussexroyal", a franchi ce seuil symbolique en 5 heures et 45 minutes. Le précédent record était détenu par le chanteur sud-coréen de K-pop Kang Daniel, à qui il avait fallu deux fois plus de temps (11 heures et 36 minutes) pour atteindre ce total, lui-même ayant avant cela battu de quelques minutes le pape François (12 heures), selon le Guinness des records. Mercredi, la page de Meghan et Harry comptait 2,7 millions d'abonnés, pour seulement 23 abonnements, dont plusieurs comptes de la famille royale, mais aussi ceux de l'équipe anglaise de rugby et d'associations, dont "Smart Work", qui vient en aide aux femmes sans emploi. "Bienvenue sur notre compte Instagram officiel, nous avons hâte de partager le travail qui nous motive, les causes que nous soutenons, les annonces importantes", écrivent Meghan et Harry dans leur première, et unique à ce stade, publication, accompagnée d'une série de photos du couple. C'est un retour sur les réseaux sociaux pour Meghan, qui bien avant son mariage avec Harry en mai 2018, avait fermé son blog "The Tig" et son compte Instagram. L'ouverture de ce compte intervient à quelques semaines de la naissance du premier enfant du petit-fils de la reine Elizabeth II et de l'ancienne actrice américaine. (Belga)