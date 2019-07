Hautes fonctions européennes - Donald Tusk entame un deuxième tour de consultations

(Belga) Le président du Conseil européen Donald Tusk a entamé, lundi vers 05H00, un nouveau tour de consultations des chefs d'Etat et de gouvernement pour tenter de démêler l'écheveau des désignations aux hautes fonctions européennes, a-t-on appris à bonne source.

Après un entretien avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, auquel ont également été conviés le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et son homologue néerlandais Mark Rutte, M. Tusk a entrepris de nouveaux entretiens bilatéraux. Le sommet européen est suspendu depuis 23H00 dimanche soir. Le premier tour de consultations des 28 avait duré près de cinq heures. Donald Tusk a désormais repris langue avec certains d'entre eux. Réunis à Bruxelles, les Européens peinent à s'entendre pour désigner les prochains présidents de la Commission, du Conseil et de la Banque centrale européenne, mais aussi le futur haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères. Un projet de répartition des postes, qui aurait porté le social démocrate néerlandais Frans Timmermans à la tête de la Commission, a été rejeté en début de soirée par les conservateurs du PPE siégeant au Conseil européen. (Belga)