Histoire touchante: Tony, un garçon de 5 ans amputé des deux jambes suite à des maltraitances, récolte des fonds en marchant

En Grande-Bretagne, l'histoire d'un petit garçon est terriblement touchante. Il faut dire que Tony, âgé de 5 ans, force l'admiration. A la suite de maltraitances familiales, il a été amputé de ses deux jambes. Mais aujourd'hui, avec l’aide de ses parents adoptifs, il s’est lancé le défi de parcourir 10 kilomètres. Son objectif est de récolter des fonds pour aider l’hôpital qui lui a sauvé la vie.

Tony Hudgell, un garçon de 5 ans, porte des prothèses et doit se déplacer avec des béquilles. Quand il était âgé de 41 jours à peine, il s’est retrouvé à l’hôpital. Victime des maltraitances de ses parents biologiques, le petit Britannique souffrait de multiples fractures, d’infections bactériennes et avait été victime d’un choc toxique. Heureusement, il a survécu et a été adopté par une famille.

"L’hôpital avait dit qu’il ne pourrait sans doute plus être capable de s’asseoir, de marcher, de nager ou même de parler. Les médecins étaient incertains parce que son cerveau avait été touché", explique sa mère adoptive Paula Hudgell.

En 2017, l’amputation de ses deux jambes était inévitable. Au départ, se déplacer avec des béquilles était compliqué pour lui mais il s’est rapidement amélioré, au point de se lancer un défi. Le jeune garçon veut parcourir 300 mètres par jour pour atteindre les 10km en un mois.

Son objectif est de récolter des fonds pour l’hôpital londonien qui lui a sauvé la vie.

"Cela va nous permettre de venir en aide à des enfants comme Tony"

En quelques semaines, les dons ont dépassé le million d’euros. "Cela va nous permettre de venir en aide à des enfants comme Tony qui ont des besoins complexes et d’améliorer leur vie", espère son médecin Michail Kokkinakis, chirurgien pédiatrique à l’hôpital pour enfants Evelina à Londres.

Se déplacer lui permet également de rêver. Tony veut devenir policier: "Je veux menotter les mauvaises personnes et les voleurs", explique le jeune garçon.

Ses parents adoptifs luttent désormais pour faire adopter une "loi Tony" en Grande-Bretagne afin de punir plus sévèrement les abus d’enfants.