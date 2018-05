Hongrie: des dizaines de milliers de manifestants à Budapest contre la réélection d'Orban

(Belga) Des dizaines de milliers de Hongrois ont manifesté samedi à Budapest pour protester contre la réélection du Premier ministre Viktor Orban, l'accusant d'avoir faussé le vote il y a une semaine.

La foule a défilé dans le centre de la capitale hongroise en direction du Parlement, devant lequel devait avoir lieu une manifestation sous le slogan "Nous sommes la majorité ! ". "Nous voulons vivre dans un Etat de droit (...) Nous voulons vivre dans une vraie démocratie", a déclaré un des organisateurs de la manifestation, Viktor Gyetvai, un étudiant de 20 ans. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban a décroché dimanche dernier un troisième mandat consécutif, son parti Fidesz ayant remporté près de la moitié des suffrages. Le gouvernement de ce dirigeant de 54 ans est régulièrement accusé de museler les médias en soumettant le service public à un contrôle éditorial étroit et en favorisant l'achat de médias indépendants par des hommes d'affaires alliés du pouvoir. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). ont estimé dans un rapport cette semaine que si les opérations de vote s'étaient déroulées dans des conditions satisfaisantes, la capacité des électeurs à voter en connaissance de cause avait en revanche été entravée par la "rhétorique xénophobe" ambiante et la "partialité des médias". (Belga)