Hongrie: plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Budapest contre la loi travail

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé vendredi à Budapest au lendemain de la promulgation de la loi hongroise assouplissant le temps de travail, une réforme très controversée qui a déclenché une vague de manifestations depuis son vote au parlement.

La manifestation de vendredi devrait être la dernière avant les fêtes de fin d'année, mais l'opposition espère maintenir la mobilisation après le 1er janvier 2019. Le mouvement de protestation a été déclenché le 12 décembre par le vote au parlement de cette loi qui porte à 400 le nombre des heures supplémentaires annuelles que les employeurs pourront demander à leurs salariés, payables trois ans plus tard. Vendredi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a défendu cette réforme contre des manifestants "hystériques". "Ceux qui crient à la fin du monde sont ceux qui ont ruiné le pays et leurs mensonges n'ont pas de limites", a commenté dans un entretien avec la radio publique le chef du gouvernement à propos des protestataires qui, fait inédit, sont issus de tout le spectre de l'opposition, de l'extrême droite aux Verts en passant par les libéraux. Le président du parti d'opposition de gauche MSZP Bertalan Toth a déclaré au cours d'une conférence de presse avant la manifestation: "nous allons élargir les manifestations et les protestations (en visant) là où ça fait mal, c'est un régime bâti sur la cupidité et nous boycotterons les oligarques par des moyens pacifiques", a-t-il prévenu. Il faisait allusion à de possibles actions contre les entreprises ayant des liens avec le parti Fidesz de Viktor Orban et aux gros employeurs qui tireront avantage de cette loi. "Nous allons cibler ceux que le régime de Fidesz sert avec ses lois", a-t-il ajouté. Selon un sondage publié vendredi par l'institut Publicus, plus des deux tiers des Hongrois estiment que les manifestations sont justifiées.