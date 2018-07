Huddersfield s'attache les services d'un champion du monde allemand

(Belga) Le club de Premier League anglaise Huddersfield Town a confirmé l'arrivée dans ses rangs du défenseur Erik Durm. En provenance du Borussia Dortmund, l'Allemand, champion du monde avec la Mannschaft en 2014 au Brésil, a signé un contrat d'une saison (avec une option pour une saison supplémentaire) dans le club de Laurent Depoitre.

Capable de jouer aussi bien défenseur latéral gauche que droit, le joueur de 26 ans sort d'une saison blanche, en raison de plusieurs blessures à la hanche et à la cheville. Les quatre saisons précédentes, Erik Durm avait porté la vareuse du Borussia Dortmund à 97 reprises, inscrivant deux goals. L'entraîneur d'Huddersfield, David Wagner, connaît bien le défenseur allemand de sa période à Dortmund et assure qu'il est en pleine forme physique. "La visite médicale n'a mis au jour aucun problème". Erik Durm a joué à sept reprises pour la Mannschaft entre juin et novembre 2014. Il faisait partie du groupe allemand victorieux à la Coupe du Monde au Brésil mais il n'a pas joué une minute du tournoi. Huddersfield Town, qui compte le Belge Laurent Depoitre dans ses rangs, a terminé la défunte saison de Premier League à la 16e place, juste au-dessus des places synonymes de relégation.