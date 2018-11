Huit Russes sur dix estiment que Poutine est responsable des problèmes dans le pays

(Belga) Pas moins de 83% des Russes estiment que le président Vladimir Poutine est responsable des problèmes que rencontre le pays. Ils sont 61% à penser qu'il est "totalement" responsable, selon un sondage mené à l'échelle nationale par l'institut indépendant Levada Centre.

De plus en plus de Russes estiment que Vladimir Poutine est responsable des problèmes intérieurs du pays. Le chiffre de 61% est le plus haut enregistré de ces six dernières années. Seuls 16% des répondants estiment à l'inverse que le président n'est pas responsable et qu'il a "tout fait correctement". Vladimir Poutine est depuis près de deux décennies au pouvoir en Russie, que ce soit en tant que président ou Premier ministre. Le 18 mars dernier, il a été élu pour un quatrième mandat présidentiel avec plus de trois quarts des voix. Ces derniers mois, sa popularité a toutefois connu une forte baisse à la suite d'une réforme de l'âge du départ à la retraite, reculé de cinq ans (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). L'espérance de vie moyenne en Russie s'élève à 66 ans pour les hommes et 77 ans pour les femmes, selon l'institut statistique russe. Selon ce sondage, 56% des répondants voteraient cependant à nouveau pour Vladimir Poutine. C'est toutefois 10 points de moins par rapport au sondage précédent l'année dernière. (Belga)