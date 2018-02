Ignorant qu'elle est enceinte, elle accouche sur les toilettes extérieures de sa maison

Tuzina, un petit village de Slovaquie, a été le théâtre d’un accouchement très particulier. Une femme a donné naissance dans les toilettes situées à l’extérieur de sa maison. Il s’agit de son troisième enfant et elle affirme qu’elle n’avait même pas remarqué qu’elle était enceinte. Alors que sa femme était aux toilettes, son mari a soudain entendu des pleurs de bébés et a appelé une ambulance. Les secours sont arrivés à temps et ont emmené le bébé et sa maman à l’hôpital le plus proche. Tous deux se portent bien. "Elle a dit qu’elle avait mal au ventre et a couru aux toilettes. Ensuite, l’ambulance est arrivée, ils sont entrés dans les toilettes et ont fermé", a raconté le papa de la jeune femme.



Différents membres du service médical ont indiqué qu’il s’agissait d’un accouchement très inhabituel, mais que le bébé avait survécu et qu’il était en bonne santé. La maman a pu quitter l’hôpital. La police a tout de même ouvert une enquête.