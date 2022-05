Il contacte ses victimes via une application de rencontre avant de les droguer et les tuer: la police espagnole à la recherche d'un possible tueur en série de personnes LGBT

La police espagnole a annoncé mercredi être à la recherche d'un tueur en série qui ciblerait les personnes LGBT. Il aurait tué quatre hommes homosexuels dans la ville de Bilbao, au nord de l'Espagne, rapportent plusieurs médias espagnols du pays basque ainsi que El Mundo.



La police recherche un jeune homme âgé de 20 à 30 ans. Le suspect a été décrit par une victime, qui a réussi à s'échapper en décembre. L'homme recherché est suspecté d'au moins quatre assassinats.

À chaque fois, les victimes avaient contacté le tueur en série présumé via l'application de rencontre Grindr. Elles l'ont invité chez elles où le tueur les a drogués et tués. Les comptes en banque des victimes ont également été dépouillés. Les assassinats ont été commis l'an dernier. La police du pays basque n'a pas fait de déclaration officielle mais a confirmé les informations des médias et qu'une enquête était en cours.