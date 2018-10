Il découvre le cadavre de sa voisine et subtilise sa carte pour payer 7.000 euros de pizzas: sa ruse a duré 2 ans

Un Britannique de 24 ans est accusé d'avoir empêché l’inhumation légale du corps de sa voisine durant plus de deux ans.

En août 2015, Robert Sharkey découvre le cadavre de sa voisine âgée de 68 ans. Plutôt que de prévenir les autorités, il subtilise la carte bancaire de cette dernière, comme le relate le journal britannique Belfast Live.

Pendant deux ans, il utilise sa carte pour commander des pizzas chez Domino's Pizza. Au total, 7.000 euros ont ainsi été dépensés dans des achats de pizzas. En moyenne, près une commande par jour aurait ainsi été effectuée par le jeune homme.

Plus de deux ans plus tard, la police finit par découvrir le corps de la sexagénaire dans son appartement. L'homme âgé de 24 ans a été interpellé et a comparu devant le tribunal de Belfast, en Irlande du Nord.

Il assure pourtant ne pas avoir pénétré par effraction dans l'appartement ni subtiliser la carte bancaire de sa voisine.