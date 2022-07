Il faudra consommer 15% de gaz en moins cet hiver: les pays de l'UE se sont accordés sur un plan de réduction

Les pays de l'Union européenne se sont accordés mardi sur un plan de réduction de la consommation de gaz, a annoncé la présidence tchèque de l'UE. Il porte sur une réduction volontaire de 15% de la demande de gaz naturel cet hiver, précise un communiqué. Un mécanisme d'alerte est également prévu, par lequel la réduction de la demande deviendra obligatoire. L'accord contient par ailleurs plusieurs possibilités de dérogation.



Le conseil s'est tenu alors que les livraisons de gaz russe, dont dépendent fortement plusieurs Etats européens, connaissent une nouvelle baisse draconienne. "L'UE est unie et solidaire. La décision prise aujourd'hui montre clairement que les Etats membres gardent la tête haute face à toute tentative russe de diviser l'Europe en utilisant comme arme la fourniture d'énergie", a déclaré le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela. Les Vingt-sept sont convenus d'une réduction de 15% entre le 1er août et le 31 mars.



Notre journaliste Loïc Parmentier faisait le point du siège du Conseil européen à Bruxelles : "Une fois de plus, dans les pays de l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde (...) Réduire sa consommation, cela signifie tout simplement moins de dépendance au gaz russe. Dans ce plan, même si on ne connaît pas encore tous les détails il y aurait une mesure obligatoire, contraignante. Une sorte de mécanismes d'alerte. Si la Russie coupe effectivement le robinet de gaz cet hiver, la réduction de 15% deviendrait alors obligatoire, c'était l'une des grandes difficultés de cette négociation. La Belgique à l'entrée de cette réunion n'y était d'ailleurs pas favorable".