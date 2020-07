Il n'était pas allé chez le dentiste durant 27 ans: "Le diagnostic était terrible, j'avais une tumeur dans la mâchoire"

Darren Wilkinson avait tellement peur d'une visite chez le dentiste qu'il l'a reportée pendant 27 ans. Il y a deux mois, le Britannique de 51 ans, originaire de Sheffield en Angleterre, a dû subir une opération qui a changé sa vie à jamais. Pendant 27 ans, Darren Wilkinson avait évité à tout prix d'aller chez le dentiste. "J'ai essayé pendant des années de le faire aller chez le dentiste", se souvient sa femme Mel, dans une interview accordée au Mirror. Finalement, l'homme a décidé de s'y rendre. C'est alors que le dentiste a découvert une "ombre massive" de la taille d'un poing sur la radiographie.





Le médecin lui aurait dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Après plusieurs tests, un diagnostic a été posé: la mâchoire inférieure de cet homme de 51 ans avait été complètement rongée par un améloblastome. Il s'agit d'une "tumeur rare et bénigne, progressant lentement, située au niveau de la mandibule et parfois du maxillaire", selon le site Orpha.net.





Mais cette tumeur odontogène bénigne au départ peut devenir agressive et invasive. "Chaque matin, il y avait un peu de sang sur son oreiller et parfois, il avait vraiment mauvaise haleine", poursuit Mel. "Je pensais qu'il ne se brossait pas les dents correctement", dit-elle.





"Lorsque nous avons obtenu le diagnostic, c'était absolument terrible. Il n'avait pas le droit de manger quoi que ce soit de solide, car sa mâchoire était si fine à certains endroits qu'elle pouvait se casser immédiatement", poursuit sa femme Mel avant d'ajouter : "Je l'ai emmené à l'hôpital et je suis parti en voiture - c'était le jour le plus long et le plus triste de ma vie".



À l'hôpital dentaire Charles Clifford de Sheffield, la tumeur a été enlevée le plus rapidement possible. Le Britannique a pu être opéré en avril. Au cours de cette procédure compliquée, les médecins ont dû lui enlever 90 % de sa mâchoire inférieure et toutes ses dents pour venir à bout de la tumeur.

L'homme de 51 ans a désormais des plaques de titane dans la mâchoire. Mais une semaine seulement après l'opération, Darren a dû être ramené aux urgences. Il avait développé une septicémie (empoisonnement du sang) potentiellement mortelle. Au total, six opérations d'urgence dues à des complications et à d'autres infections ont été nécessaires successivement pour stabiliser son état.





Darren Wilkinson est maintenant de retour chez lui avec sa famille. Mais pour lui et Mel, la vie quotidienne est une horreur : "Quand je regarde dans sa bouche maintenant, je peux clairement voir les plaques de métal. Darren ne peut ni manger ni boire normalement, ni même parler. De plus, sa langue est tellement gonflée qu'il peut à peine respirer", dit son épouse.



Pourtant, l'homme de 51 ans n'a pas perdu espoir. Il se bat maintenant dans les réseaux sociaux pour une meilleure détection précoce de ces tumeurs. Le Britannique met en garde les autres personnes contre la négligence en matière d'hygiène dentaire. "Ne faites pas la même chose que moi", écrit-il sur la plateforme Change.org. "Je dois encore subir d'autres traitements pour que ma mâchoire soit reconstruite. Cela a changé ma vie".