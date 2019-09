Il paie sa bière plus de 60.000 euros dans un bar de Manchester

Un journaliste australien, de passage à Manchester, a payé une bière plus de 60.000 euros (55.000 livres) dans un hôtel de Manchester, rapportent vendredi plusieurs journaux britanniques. La pinte de bière coûtait initialement 5,5 livres...





"Lorsque j'ai payé, je n'avais pas mes lunettes et il y a eu un problème avec l'appareil. J'ai dû entrer mes données deux fois. J'avais quand même un doute sur le prix. La barmaid a regardé le ticket et a dit 'oh mon dieu' et semblait réticente à me montrer le ticket", explique-t-il. Une fois l'erreur constatée, le journaliste a pris contact avec le directeur de l'établissement qui lui a promis de rectifier la bourde avec sa banque. Le directeur pensait toutefois que la banque n'autoriserait pas le paiement d'un tel montant. "Ma femme m'a appelé lendemain en panique en découvrant un énorme trou sur le compte en banque. La banque a pu prendre l'argent en une seconde et il faudra apparemment 10 jours ouvrable pour être remboursé", précise le journaliste. A côté du prélèvement de 55.000 livres s'est ajouté des frais de transaction de 1.500 euros. L'hôtel enquête pour savoir comment l'erreur a pu être causée et reste en contact avec le journaliste pour savoir si tout est rentré dans l'ordre.