Il y a 40 ans, Bobby Sands mourait de faim en prison à Belfast

Le 5 mai 1981, Bobby Sands décédait après un jeûne de 66 jours dans une prison d'Irlande du Nord, premier des dix détenus républicains à se laisser mourir de faim pour tenter d’obtenir le statut de prisonnier politique.

Leur mort fut un tournant du conflit en Irlande du Nord opposant depuis la fin des années 1960 catholiques républicains, partisans de la réunification avec l'Irlande et protestants loyalistes, défenseurs du maintien sous la couronne britannique.

- Grève de l'hygiène –

En 1978, les détenus républicains entament une grève de l'hygiène pour dénoncer des conditions de détention "inhumaines" et demander le rétablissement de leur statut de prisonniers politiques, abrogé deux ans plus tôt.

Couverts uniquement de couvertures pour ne pas endosser l'uniforme réglementaire, les protestataires refusent de se laver, d'utiliser les toilettes et de quitter leurs cellules.

Considéré comme le chef des quelque 450 militants républicains incarcérés dans les "blocs H" de la prison forteresse de Maze (Long Kesh, Belfast), Bobby Sands décide, le 1er mars 1981, de refuser toute nourriture "jusqu'à la mort".

- "Un crime est un crime" -

Membre de l'IRA "provisoire" depuis l'âge de 18 ans, Bobby Sands a déjà passé huit ans derrière les barreaux. Condamné une première fois en 1973 à cinq ans de prison pour possession d'arme à feu, le jeune père de famille a été arrêté un an après sa sortie, en 1977, et purge désormais, pour le même motif, une peine plus sévère de 14 ans.

"Un crime est un crime, rien qu'un crime", répète à l'envi la Première ministre britannique Margaret Thatcher en guise de réponse à la volonté du groupe paramilitaire de faire reconnaître ses membres comme les combattants d'une "guerre de libération nationale".

- Une lente agonie -

Le 9 avril 1981, depuis sa cellule de Long Kesh, Bobby Sands est élu député à la Chambre des communes face à un candidat protestant-unioniste.

Cette victoire donne un retentissement immédiat au mouvement auquel se sont joints d'autres détenus.

Au 54e jour de sa grève de la faim, le militant de l'IRA "ne pèse plus que 44 kg. Une couverture en peau de mouton a été placée sous son corps pour empêcher ses os de percer sa peau (...) Il a été en outre enveloppé d'une couverture de texture très douce destinée à maintenir la chaleur de son organisme", rapporte l'AFP.

- Décès de Bobby Sands -

Les derniers jours de Bobby Sands sont marqués par une activité politique fébrile et de multiples tentatives de médiation menées notamment par la Commission européenne des droits de l'Homme et l'envoyé personnel du pape qui remet un crucifix au jeune homme, de la part de Jean Paul II.

Le 5 mai, défiguré par la faim, sourd, aveugle, Bobby Sands meurt à 27 ans à l'infirmerie de la prison du Maze. Margaret Thatcher, soutenue par la classe politique de Westminster, est restée inflexible. A sa mort en 2013, des graffitis sur les murs de Belfast-Ouest souhaiteront à la Dame de fer de "rouiller en enfer".

- Foule aux funérailles -

Le 7 mai, les funérailles du militant se transforment en démonstration de force du mouvement républicain.

Plus de 70.000 personnes envahissent le cimetière de Milltown, à flanc de colline au-dessus des ghettos catholiques de Belfast-Ouest. Un drapeau aux couleurs irlandaises vert, blanc, orange enveloppe le cercueil.

- Tournant du conflit -

Neuf autres prisonniers se laissent mourir de faim jusqu'à fin août et les derniers grévistes abandonnent leur action le 3 octobre, sous la pression des familles.

Cet épisode tragique devient un cri de ralliement pour les militants de l'IRA, qui multiplient les attentats à travers le Royaume-Uni. Le mouvement nationaliste soutiendra par la suite les Accords de paix du Vendredi Saint en 1998, avant de renoncer à la violence en juillet 2005.

Les trois décennies de troubles ont fait plus de 3.500 morts.