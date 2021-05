Ils ont testé la plus longue passerelle suspendue du monde, attraction de l’année au Portugal: "On pense qu’on va avoir peur mais c’est très sécurisant" (vidéo)

Le plus long pont suspendu pour piétons du monde, le 516 Arouca, se trouve au Portugal. Il mesure 516 mètres de long et 175 mètres de haut et enjambe la rivière Paiva.L'attente est telle qu'il y a une longue liste d'attente pour le franchir, même si ni les enfants ni les chiens ne peuvent le traverser. Les visites se font par petits groupes de 25 personnes.

La maire de la commune d’Arouca, où se situe la passerelle, explique qu’il a fallu 2 années pour le construire.

Qu’en pensent les touristes espagnols venus le visiter ? "C’est beau, je n’ai pas de mots", explique l’une d’elles. "Quand on le voit, on pense que ça peut être dangereux et qu’on va avoir peur mais non, c’est très sécurisant. Ça en vaut totalement la peine", détaille un homme. "Je trouve ça super beau. C’est la première fois qu’on vient et on est venu avec beaucoup d’enthousiasme et un peu d’excitation pour franchir le pont, mais avec beaucoup beaucoup d’enthousiasme", ajoute une dame. "C’est très bien. Il ne faut pas regarder en bas et tout ira bien. C’est un patrimoine portugais qui a besoin d’être plus connu dans le monde", conclut un jeune homme.