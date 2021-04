Images incroyables au Royaume-Uni: tous les plus de 50 ans ont eu l'occasion de se faire vacciner, le quartier de Soho pris d'assaut (photos)

Toutes les personnes de plus de 50 ans ont eu l'opportunité de se faire vacciner contre le coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement britannique, qui s'est réjoui d'avoir atteint plus tôt que prévu "son prochain objectif" dans la lutte contre la pandémie.

"Nous avons franchi une autre étape importante dans notre programme de vaccination", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson, soulignant que les personnes de moins de 50 ans seront désormais les prochaines à pouvoir prétendre à la vaccination. Au total, plus de 32 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 au Royaume-Uni, soit plus de la moitié des adultes, tandis qu'une deuxième dose a été administrée à plus de 7,5 millions de citoyens (en Belgique, 2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, ndlr).



Le pays a entamé un déconfinement

Grâce au succès de son programme de vaccination, le pays a entamé lundi son déconfinement. Après plus de trois mois de confinement dû à l'explosion de l'épidémie cet hiver en raison d'un variant plus contagieux, les Anglais ont donc pu retrouver un peu de libertés avec une nouvelle étape du déconfinement progressif. Direction les terrasses des pubs - pour certains dès le matin - les salons de coiffure et les magasins. Le quartier londonien de Soho a pour sa part vu défiler des centaines de fêtards.

"Ca arrive enfin, après tous ces mois !", s'exclame Kobi Wise, 32 ans, en savourant une bière fraîche au Half Moon, un pub de l'est de Londres, dans le "beer garden" où il s'est rendu dès l'ouverture, avancée à 09H00 pour l'occasion, abrité du crachin par des parasols. Autour de lui, une douzaine d'étudiants se sont répartis sur deux tables - les groupes de foyers différents sont limités à six personnes maximum et demeurent interdits à l'intérieur.



A Oxford Street, la grande artère commerçante de la capitale, des clients portant un masque de protection ont formé des queues devant des magasins de vêtements dès 05H30, bravant le froid deux heures avant les premières réouvertures des commerces non essentiels.

Depuis le troisième confinement décrété début janvier, voire décembre pour certaines régions comme Londres, contaminations, hospitalisations et décès sont en chute libre. Ombre d'inquiétude sur un tableau sanitaire encourageant, un cluster de 44 cas confirmés et 30 cas probables du variant apparu en Afrique du Sud a été détecté dans le sud de Londres, selon le ministère de la Santé, qui a annoncé lundi soir le déploiement d'une campagne massive de test localisée, la plus importante du genre jusqu'ici.



La joie d'un retour progressif à la normale a cependant été ternie par la mort vendredi du prince Philip, 99 ans, qui a plongé le Royaume-Uni dans un deuil national jusqu'aux obsèques samedi.

Appels à la prudence

Plusieurs observateurs ont d'ailleurs averti que les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie ne devaient pas être mis en péril et que les règles de distanciation sociale devaient continuer à être respectées. Le gouvernement britannique a signalé lundi la plus forte augmentation des nouvelles infections depuis le début du mois d'avril. Dans le sud de Londres, il y a eu 44 cas confirmés de la variante corona B.1.351, détectée pour la première fois en Afrique du Sud, et 30 cas suspects. Des dizaines de personnes dans les arrondissements de Wandsworth et de Lambeth se trouvent en isolement, ont déclaré les autorités.