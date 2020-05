Un incendie s'est déclaré jeudi dans l'ancienne centrale nucléaire de Dodewaard, aux Pays-Bas. Les autorités locales indiquent cependant qu'il n'y a aucun risque de radiations et que l'incendie est sous contrôle. Les personnes résidant à proximité de l'ancienne centrale sont toutefois appelées à fermer portes et fenêtres et à couper la ventilation.