Incendie dans un centre commercial en Russie: le gouverneur démissionne

Le gouverneur de la région russe de Kemerovo, Aman Touleïev, a démissionné dimanche, une semaine après l'incendie qui a ravagé un centre commercial provoquant la mort de 64 personnes. Le gouverneur, selon un communiqué de ses services, "a remis sa lettre de démission au président Vladimir Poutine". M. Touleïev était à la tête de cette région minière de Sibérie occidentale depuis 1997.

L'incendie qui a ravagé dimanche dernier un centre commercial à Kemerovo, ville industrielle de 550.000 habitants en Sibérie occidentale, a fait 64 morts, dont 41 enfants. Doté d'un sauna, de plusieurs salles de cinéma et de restaurants ainsi que d'un bowling, le centre commercial a été construit "sans l'autorisation appropriée", selon le Comité d'enquête russe. La cheffe de l'organisme public chargé de surveiller la construction des bâtiments dans la région de Kemerovo, Tanziliïa Komkova, a été arrêtée vendredi tandis que cinq personnes, parmi lesquelles des responsables du centre commercial et un membre de la sécurité, ont déjà été placées en détention provisoire le temps de l'enquête. Cinq jours après ce drame, la Russie était toujours sous le choc, alors que les enquêteurs ont constaté de nombreuses "violations flagrantes" des normes de sécurité ayant abouti à ce que des enfants se retrouvent bloqués dans des salles fermées à clé, tandis que le système d'alarme incendie était en panne et les issues de secours bloquées.