Incendie dans un centre d'accueil en Bosnie: 29 migrants blessés

(Belga) Vingt-neuf migrants ont été blessés dans un incendie qui s'est déclaré pour des raisons encore indéterminées samedi dans un centre d'accueil dans le nord-ouest de la Bosnie, a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

"L'incendie dans le centre d'accueil de migrants, dans les locaux de la compagnie Miral, à Velika Kladusa, nous a été signalé à 6H35 (04H35 GMT). Nous savons à ce moment qu'il y a 29 blessés, mais on ignore la gravité des blessures", a déclaré Ale Siljdedic, porte-parole du ministère de l'Intérieur du canton de Bihac (nord-ouest). Les blessés souffrent de brûlures, d'écorchures, mais aussi de blessures contractées après que certains des migrants ont sauté par les fenêtres de l'établissement pour fuir les flammes, a précisé le porte-parole. Environ 500 migrants se trouvaient dans ce centre d'accueil ces derniers jours, a-t-il ajouté. L'origine de l'incendie n'a pas encore été établie, toutefois le temps inhabituellement froid et pluvieux pour cette période de l'année a probablement forcé les migrants à trouver des manières de se réchauffer. "Il y a beaucoup de matières qui brûlent facilement, des sacs de couchages, des couvertures, des vêtements, des matelas", a indiqué Ale Siljdedic. Il s'agit du deuxième incendie qui se déclare ces dernières semaines dans des lieux abritant des migrants. Trois migrants, qui s'étaient réfugiés dans un bâtiment abandonné, ont péri il y a trois semaines dans un incendie provoqué par une bougie qu'il utilisaient, avait indiqué Indira Kulenovic, une responsable de la Fédération internationale de la croix et du croissant rouge basée en Bosnie. (Belga)