Incendie en Grèce: Inquiétudes pour un vacancier belge, pas encore de nouvelles pour cinq résidents

Les Affaires étrangères restaient mardi sans nouvelles d'un touriste belge appartenant à un groupe de 31 vacanciers dans la région de Grèce en proie à des feux de forêt meurtriers, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Sur ce groupe de 31 touristes, 29 ont pu être relogés sains et saufs. Mais les services diplomatiques restaient sans nouvelles d'un ressortissant, dont le fils a quant à lui été hospitalisé sans être blessé, selon M. Reynders.

Le tour opérateur TUI, dont la trentaine de clients logeaient à l'hôtel Ramada Attica, tout proche de la station balnéaire de Mati ravagée par les flammes, a évacué lundi soir ses vacanciers. Ils ont été hébergés au Wyndhan Grand Athens, dans la capitale. "Notre représentante se trouve sur place à disposition de nos clients pour les questions de premières nécessités", a indiqué à Belga Piet Demeyere, porte-parole de TUI. "Ces personnes ont en effet dû fuir en urgence, parfois sans leurs bagages."

Du côté de Thomas Cook, on précise qu'aucun client ne séjournait dans la zone touchée. Quelques vacanciers sont hébergés dans le centre-ville d'Athènes, à une heure de route du brasier, et d'autres suivent un circuit dans le nord du pays. Ils ne sont donc pas directement menacés. "Nous avons pu contacter la grande majorité de nos clients pour nous assurer qu'ils se trouvaient en sécurité et leur offrir un soutien logistique, dans le cas où certains désireraient écourter leur séjour", rassurait Klaartje Devreese du tour opérateur. Par ailleurs, parmi les résidents belges en Grèce, les Affaires étrangères étaient encore sans nouvelles mardi de cinq personnes appartenant à deux familles sur place.

Les tentatives de contact se poursuivaient. M. Reynders a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes touchées par les violents feux de forêt qui se sont déclarés lundi à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Athènes, et ont déjà fait 50 morts. La plupart des incendies, qui partent de plusieurs foyers dans la province de l'Attique, ont échappé à tout contrôle en cours de nuit en raison des vents violents à plus de 100km/h.