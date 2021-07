Incendie impressionnant en Grèce: un homme de 64 ans accusé d'être à l'origine du feu

Un apiculteur de 64 ans a été arrêté mercredi par les autorités grecques, accusé d'être à l'origine de l'incendie de forêt qui a endommagé plusieurs habitations sur le mont Penteli, dans la banlieue nord d'Athènes, a indiqué à l'AFP un responsable des pompiers. Cet homme, interpellé mardi, devait comparaître devant le procureur dans la journée de mercredi, selon la même source. Il est soupçonné d'avoir brûlé des feuillages à proximité de ses ruches à Stamata, d'où est parti l'incendie, selon le ministère de la protection civile.



Quatre autres personnes avaient été interpellées mardi dans le cadre de l'enquête, avant d'être rapidement remises en liberté par la police grecque. L'incendie s'était déclenché mardi dans la localité de Stamata, à une trentaine de kilomètres d'Athènes, avant de se propager aux communes de Dionysos et Rodopoli, dans une pinède du mont Penteli, sans faire de victime.



Le feu était "sous contrôle" mercredi, ont indiqué les pompiers grecs à l'AFP. "Une maison a été brûlée et douze autres ont subi des dégâts, notamment sur les toitures. Une dizaine de voitures ont été carbonisées", a précisé la Protection civile à l'AFP.



Au total, 310 pompiers ont été mobilisés, épaulés par dix hélicoptères et huit bombardiers d'eau, selon le service des pompiers. Il a souligné que le vent soufflant à 38 km/h et la température de 37 degrés compliquaient les opérations. Le feu s'était rapidement propagé dans cette région boisée parsemée de maisons. Plusieurs habitants avaient quitté de leur propre chef leurs foyers menacés par les flammes et les autorités avaient envoyé un message d'alerte par SMS.



Asséchées par un soleil brûlant, les forêts grecques sont victimes chaque été d'incendies, alimentés par des vents forts, un phénomène récurrent en Grèce. Une vague de chaleur exceptionnelle est attendue à partir de jeudi sur le pays. En juillet 2018, 102 personnes avaient trouvé la mort dans la ville côtière de Mati, près d'Athènes, le pire bilan provoqué par un incendie dans le pays. Une grande partie de la pinède du mont Penteli avait été déjà ravagée lors de grands incendies en 1995 et 1998.