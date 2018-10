Incendie spectaculaire à ArcelorMittal au Luxembourg: "La population doit garder portes et fenêtres fermées"

Depuis 8h, ce matin, les pompiers tentent d'éteindre un important incendie sur le site d'ArcelorMittal à Esch-sur-Alzette au Luxembourg.

Un incendie s'est déclaré vers 8h00 mardi matin sur le site d'ArcelorMittal à Schifflange, dans le canton d'Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. Les pompiers sont sur place et les opérations étaient toujours en cours en fin de matinée mardi pour éteindre les flammes, selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et les médias luxembourgeois.



Une cinquantaine de pompiers sont mobilisés et l'opération devrait durer jusqu'à la mi-journée, d'après les informations du site L'Essentiel.



"Le dégagement de fumée étant actuellement assez important, la population du secteur est invitée à garder portes et fenêtres fermées", peut-on lire sur le site l'Essentiel, relayant un tweet du Compte officiel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours du Luxembourg.



Le site n'était plus en activité.