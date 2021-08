Incendies dans le sud de l'Europe: si vous avez un voyage prévu, voici les conseils d'un tour opérateur

Le sud de l'Europe fait partie des destinations privilégiées des Belges, or des incendies y touchent plusieurs zones, dont la Grèce et la Turquie. Les touristes belges sont nombreux sur place. Pour en parler, Hedy Hafsia, tour opérateur, a répondu à nos questions dans le RTL info 19h.

Est-ce que des rapatriements de touristes Belges sont prévus ?

"Non, pas pour l'instant. Il y a des rapatriements quand vraiment, les zones touristiques sont en danger. Mais pour le moment, d'après les infos que nous avons, les zones touchées sont des zones résidentielles, et non des zones touristiques. Maintenant, il y a peut-être des touristes 'libres', qui n'étaient pas passés par des agences de voyage, qui ont du rentrer".

Pour les Belges qui doivent partir vers ses régions, que leur conseillez-vous ? Est-ce qu'ils peuvent annuler leurs voyages ?

"Pour le moment, nous n'avons pas encore d'annulation. Le premier conseil, c'est d'informer les autorités de votre destination. Il suffit de s'inscrire sur le site du SPF Affaires étrangères, Travellers o-Online, donc on peut contacter à tous moments les ressortissants belges à l'étranger. Pour le moment, il est bon de se renseigner auprès de son agence de voyage ou du site des Affaires étrangères, pour voir s'il y a lieu de s'inquiéter. J'ai des conseils d'agents en Grèce: les zones touristiques ne sont pas touchées".