Incendies en Europe - Des dizaines de personnes évacuées face à un feu de forêt en République tchèque

Des dizaines de personnes ont été évacuées lundi par les pompiers en République tchèque en raison d'un feu de forêt dans le parc national de la Suisse de Bohême, à la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne, où des records de chaleur ont été battus.

"Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées d'une localité touristique, d'un camp scout et des deux communes de Mezna et Mezni Louka menacés par les flammes", a indiqué Milan Rudolf, le porte-parole des pompiers tchèques de la région d'Usti nad Labem. L'incendie n'a fait aucune victime déclarée mais "la situation est critique", a indiqué sur Twitter la ministre tchèque de l'Environnement, Anna Hubackova, qui a fait le déplacement dans la région, où le début de l'incendie a été signalé dimanche matin. Quarante-six unités de pompiers tchèques ont tenté d'éteindre le feu lundi, aidées par trois unités de pompiers allemands, qui selon Milan Rudolf sont repartis lundi du côté allemand de la frontière où le feu a commencé à se propager dans l'après-midi. Les températures de ces derniers jours ont été très élevées en Tchéquie, avec de nouveaux records battus ce lundi pour un 25 juillet et un maximum de 36,4°C enregistré dans la région de Plzen (ouest).