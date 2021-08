Incendies en Europe: l'UE muscle l'envoi d'avions, d'hélicoptères et pompiers

(Belga) La Commission européenne a annoncé lundi avoir augmenté ces derniers jours l'envoi d'avions, d'hélicoptères et de pompiers vers la Grèce, mais aussi l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Turquie pour aider ces pays à lutter contre les incendies.

Au total, l'UE a mobilisé jusqu'à présent 14 avions de lutte contre les incendies, 3 hélicoptères, quelque 1.300 pompiers et 250 véhicules pour assister ces pays, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. En Grèce, nruf avions (fournis par la France, la Suède, la Croatie, l'Espagne et Chypre), près d'un millier de pompiers et 200 véhicules ont été déployés. Plusieurs Etats (France, Allemagne, Pologne, Autriche et Slovaquie) ont indiqué au cours du week-end se préparer à envoyer des équipes supplémentaires de pompiers en Grèce. Ils y rejoindront des secouristes déjà envoyés par Chypre, la République tchèque, la Roumanie et - déjà - la France, selon la Commission. Cette aide, fournie par plusieurs Etats membres dont la France, est mobilisée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE et la Commission prend en charge au moins 75 % des coûts liés au transport. En Italie, deux avions de type Canadair, en provenance de France, avaient été envoyés la semaine dernière dans les zones touchées. Deux hélicoptères destinés à soutenir les opérations en Albanie ont également été envoyés par la République tchèque et les Pays-Bas, tandis que la Slovénie, la Bulgarie et l'Autriche déployaient des pompiers en Macédoine du Nord. L'UE a par ailleurs envoyé plusieurs bombardiers d'eau pour la Turquie, qui subit les pires incendies depuis une décennie, ravageant des forêts et des terres agricoles ainsi que des zones habitées sur les côtes. En Grèce, frappée depuis une semaine par la pire canicule depuis trois décennies, les pompiers luttaient lundi pour le septième jour consécutif contre le brasier géant de l'île d'Eubée, à 200 km d'Athènes, où des villages sont assiégés par les flammes les uns après les autres. "Nous mobilisons l'un des plus grands plans de lutte contre les incendies à l'échelle de l'UE, pour combattre plusieurs feux faisant rage simultanément dans plusieurs pays. Cela montre la nécessité de faire de la réponse de crise une priorité au niveau européen", a commenté le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, en remerciant les pays contributeurs. (Belga)