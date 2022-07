Incendies en Europe: voici les surfaces parties en fumée et où on en est par rapport aux autres années

Des incendies font rage depuis plusieurs semaines en Europe. Ces feux de forêt touchent principalement le sud de l'Europe: le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, mais aussi la France. Cette année, la surface brûlée depuis janvier est déjà supérieure à la surface ravagée sur toute l'année 2021.

Depuis le début de l’année, 5.178,81 km² sont partis en fumée. Un chiffre sans doute un peu abstrait. C’est l’équivalent de la province de Hainaut, du Brabant wallon et de la Région bruxelloise.

Si l’on compare à l’ensemble des incendies de 2021, on a déjà près de 50.000 hectares brûlés en plus que l’année dernière. Et cela alors que 2022 n’est pas terminée.

Un peu d’optimisme néanmoins: nous sommes très loin du record de l’année 2017, où 9.880 km² étaient partis en fumée. Rapporté à la Belgique, c'était l’équivalent du Hainaut, du Brabant wallon, de la Région bruxelloise et de la province du Luxembourg.