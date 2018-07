Incendies en Grèce: deux des cinq Belges qui manquaient à l'appel sont "sains et saufs"

"Deux des cinq Belges dont on était sans nouvelles sont heureusement sains et saufs", indique mercredi après-midi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders sur Twitter. "Notre ambassade à Athènes tente encore d'obtenir des nouvelles des trois autres compatriotes qui habitent dans la région", poursuit M. Reynders.



Des feux de forêt ont fait depuis lundi 79 morts au moins dans la région de l'Attique. Mardi soir, on a appris qu'un touriste belge était décédé mais on restait encore sans nouvelle de cinq compatriotes résidant en Grèce. Les incendies ont également fait plus de 170 blessés.