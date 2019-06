Incident pendant le tournage du nouveau James Bond, un blessé léger

(Belga) Un membre de l'équipe du nouvel épisode de la saga des James Bond a été légèrement blessé mardi pendant le tournage d'une explosion contrôlée, a annoncé le compte officiel des films de l'agent 007.

L'incident a eu lieu aux Pinewood Studios, près de Londres, et a provoqué des "dégâts" à l'extérieur du plateau, peut-on lire sur le compte Twitter. "Personne n'a été blessé sur le plateau, mais un membre de l'équipe à l'extérieur de la scène a subi une légère blessure", ajoute-t-il, sans plus de précisions. Selon le tabloïd The Sun, l'incident s'est produit pendant le test d'une cascade impliquant une "boule de feu". Une partie du plateau serait tombée sur un membre de l'équipe de tournage qui se tenait sur une rampe. "C'était le chaos total", a affirmé une source au sein de l'équipe, citée par le journal britannique. "Il y a eu trois grosses explosions et une partie du toit de la scène de Bond a sauté". Le tournage du 25e épisode au cinéma de la saga a été récemment marqué par un autre incident ayant cette fois impliqué Daniel Craig, l'acteur interprétant actuellement le plus célèbre espion de Sa Majesté. Fin mai, le compte Twitter officiel de 007 avait annoncé que le comédien britannique s'était blessé au cours d'un tournage en Jamaïque, sans impact toutefois sur la sortie du film, prévue pour avril 2020. (Belga)