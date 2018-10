Incidents à Barcelone à l'approche de l'anniversaire du référendum sur l'indépendance

(Belga) A deux jours du premier anniversaire du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, le 1er octobre 2017, des émeutes ont éclaté samedi à Barcelone.

La police locale a en effet été attaquée par des séparatistes qui tentaient d'approcher et de perturber une manifestation de fonctionnaires de la police nationale et de la Guardia Civil. Les policiers catalans ont essuyé des jets d'oeufs et de peinture, selon des médias locaux. Une personnes a été interpellée. On ignore s'il y a eu des blessés. L'action a rassemblé pas moins de 6.000 séparatistes lesquels ont tenté de briser le cordon que la police locale avait dressé autour de la manifestation de quelque 2.000 policiers nationaux. Ces derniers entendaient marquer le premier anniversaire de leur intervention contre la tentative de référendum sur l'indépendance, et réclamer des augmentations de salaire. Selon eux, les agents de la police catalane, les Mossos d'Esquadra, gagnent bien mieux leur vie qu'eux. (Belga)