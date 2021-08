INCROYABLE arrestation de dealers en Espagne: sur la plage, des vacanciers aident les policiers à maîtriser les malfrats

Comme le rapporte le quotidien El Pais, des narcotrafiquants ont été arrêtés sur plage de Melicena dans la province de Grenade le 14 août dernier. Course-poursuite en bateau, ruée sur la plage avant l'intervention de baigneurs...Filmée par des vacanciers, cette arrestation est digne d'un film.

Il est environ 16h quand des vacanciers, confortablement installés sur la plage de Melicena, assistent à une course-poursuite. Poursuivis par un navire des garde-côtes, les malfrats foncent vers la plage et abandonnent leur embarcation. Après avoir récupéré leurs ballots remplis de drogue, ils se ruent sur la plage afin d'échapper aux forces de l'ordre toujours à leurs trousses. Sur la plage, les baigneurs comprennent rapidement la situation et décident d'intervenir. Plusieurs d'entre eux se jettent sur les deux trafiquants et les immobilisent sur le sable. Cette intervention a permis leur arrestation.

Selon El Pais, les coupables, âgés de 32 et 43 ans, ont été conduits au commissariat. Ils détenaient plus de 800 kilos de cannabis. La valeur est estimée à 1,5 million d'euros.