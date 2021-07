Inondations et glissements de terrain autour du lac de Côme en Italie (vidéo)

Mardi, des pluies torrentielles ont déclenché des glissements de terrain et des inondations dans le nord de l'Italie, transformant les routes en rivières et envoyant des monticules de débris dans le lac de Côme.

Les pompiers ont lutté contre les débris pour sauver des dizaines de personnes piégées dans leurs maisons alors que la tempête s'abattait sur ce lac pittoresque très apprécié des touristes.

Plus de 60 personnes ont été secourues après que les villes entourant le lac. Des images ont montré de l'eau brune jaillissant dans les rues.

Une cinquantaine d'habitants ont été piégés chez eux lorsqu'un glissement de terrain a provoqué une fuite de gaz dans la ville la plus touchée, Brienno, située sur la rive ouest du lac.

Plus au sud à Cernobbio, un immeuble menacé d'inondation a été évacué par les pompiers. Une vidéo filmée par l’habitant de Cernobbio Angelo Cantarelli a montré une rivière remplie de boue inondant les rues du centre de débris. Des habitants ont été vus en train de retirer des débris devant une église.

Aucun décès ni blessé n'a été signalé.

Le groupe de pression agricole Coldiretti affirme que les conditions météorologiques extrêmes se sont intensifiées ces dernières années, citant des tempêtes plus fréquentes, soudaines et violentes, ainsi que des précipitations courtes et intenses et des changements rapides de ciel ensoleillé en tempêtes.

Le mauvais temps intervient après un week-end d'incendies et de fortes chaleurs dans le sud de l'Italie qui ont été particulièrement dévastateurs sur l'île de Sardaigne.