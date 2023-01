Insurrection à Brasilia - Brésil: l'UE condamne l'assaut des bolsonaristes, soutient Lula

(Belga) Des responsables de l'Union européenne ont condamné dimanche l'invasion par des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro des institutions politiques à Brasilia, exprimant leur "soutien total" au président Luiz Inacio Lula da Silva.

Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé sur Twitter sa "condamnation absolue" de cet assaut contre le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême brésiliens, et son "soutien total au président Lula da Silva, démocratiquement élu par des millions de Brésiliens à l'issue d'élections équitables et libres". Même soutien exprimé par le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, qui s'est dit "consterné" par les actes d'"extrémistes violents". "La démocratie brésilienne l'emportera sur la violence et l'extrémisme", a-t-il tweeté. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola s'est dite "profondément préocupée". "La démocratie doit toujours être respectée", a-t-elle tweeté en portugais, ajoutant que le Parlement européen était "aux côtés" de Lula da Silva "et de toutes les institutions légitimes et démocratiquement élues". (Belga)