Intempéries: deux morts en Espagne, un disparu en France

Une Coréenne du Sud morte après avoir été frappée par des débris à Madrid, un surfer néerlandais noyé dans le sud-ouest de l'Espagne et un disparu en mer au large des côtes françaises: la tempête Elsa continue à faire des ravages samedi dans l'ouest de l'Europe, suivie de près par un autre phénomène météo baptisé Fabien.

Une Coréenne du Sud de 32 ans est décédée samedi des suites de ses blessures après avoir été sévèrement touchée par des débris tombés d'un édifice public dans le centre de Madrid, frappé par des vents extrêmement violents, a indiqué à la presse le ministre de l'Intérieur du gouvernement local de Madrid, Enrique Lopez. Le bâtiment avait subi sans problème les inspections nécessaires en 2015, a-t-il assuré. Un sexagénaire néerlandais est mort noyé vendredi en surfant dans la province de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne, ont annoncé les secours samedi. Au large des côtes sud-est de la France, un homme est disparu en mer Méditerranée après avoir chuté d'un voilier vendredi, tandis que son compagnon d'infortune a, lui, pu être sauvé, selon les autorités. Après avoir subi deux violents "épisodes méditerranéens" qui ont fait 14 morts en un mois, la Côte d'Azur et l'île française de Corse ont été à nouveau touchées par des pluies abondantes et des vents forts vendredi. En Corse, l'aéroport d'Ajaccio a dû être fermé en raison d'inondations, a indiqué à l'AFP Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. "On est sur un cas de crue centennale", a-t-il ajouté. La tempête Elsa à peine passée, une autre, baptisée Fabien, faisait souffler des vents tout aussi violents, comme en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, où des pointes à 140 km/h ont été enregistrées. La Galice et les Asturies voisines sont en alerte rouge, la plus élevée. Les intempéries avaient déjà fait jeudi et vendredi deux morts au Portugal et trois en Espagne.