Internet spatial : une fusée Soyouz lance 36 nouveaux satellites britanniques

Une fusée russe Soyouz, opérée par l'Européen Arianespace, a lancé vendredi 36 nouveaux satellites de l'opérateur britannique Oneweb, qui déploie une constellation pour fournir l'internet à haut débit partout dans le monde.

La fusée a décollé "avec succès" à 17H38 GMT du cosmodrome russe de Vostotchny, en Extrême-Orient, a annoncé dans un communiqué l'agence spatiale Roscosmos.

Prévu initialement pour jeudi soir, le tir du Soyouz a été reporté au lendemain "pour des raisons techniques", Arianespace ayant expliqué qu'il fallait y remplacer un "élément sur l'installation électrique".

Il s'agit du troisième lancement de satellites OneWeb cette année et il intervient un mois après celui du 26 avril avec là aussi 36 engins placés en orbite.

Au total, avec la mission de vendredi, ce sont 218 appareils qui seront en orbite pour cette constellation. Oneweb, détenu par le gouvernement britannique avec l'Indien Bharti, prévoit un internet mondial opérationnel fin 2022 grâce à un réseau de 650 satellites.

"Le satellites arrivent pré-assemblés de Floride dans des conteneurs. On les accueille ici en Russie et on les accompagne jusqu'au lancement. Nous les préparons au lancement en grappes de 36 ; une fois arrivés en orbite, ils se séparent par groupes de quatre", a expliqué Jean-Claude Garreau d'Arianespace, le chef des opérations sur place à Vostotchny.

En vertu d'un contrat avec l'Européen Arianespace confirmé en septembre 2020, 16 tirs de Soyouz sont prévus entre décembre 2020 et fin 2022 pour achever le réseau.

Plusieurs projets en vue de mettre en place des constellations fournissant, de l'espace, un internet global sont en cours de réalisation.

Le milliardaire américain Elon Musk, le patron de la société spatiale SpaceX, a quant à lui déjà mis en orbite à cette fin un millier de satellites pour créer le réseau Starlink.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a de son côté un projet similaire baptisé Kuiper.

La construction du cosmodrome de Vostotchny a été émaillée d’innombrables scandales de corruption et de retards.

Située en Extrême-Orient, près de la frontière avec la Chine, cette base de lancement est appelée, à terme, à remplacer celle de Baïkonour que Moscou loue au Kazakhstan depuis la chute de l'URSS en 1991.