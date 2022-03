Invasion de l'Ukraine - "70% du territoire de Lougansk occupés par les Russes"

(Belga) Les troupes russes contrôlent environ 70% de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué samedi le gouvernement régional.

Selon le représentant Serhi Hajdaj, les parties qui sont encore sous le contrôle de Kiev sont constamment bombardés et il y a des dizaines de civils blessés et tués, alors qu'aucun corridor humanitaire n'est mis en place. Une information qui n'a pas pu être recoupée de manière indépendante, précise l'agence de presse allemande DPA. Des parties de Lougansk et de Donetsk sont sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis 2014. L'invasion russe de l'Ukraine a commencé après que le président russe Vladimir Poutine a officiellement reconnu les territoires comme Etats indépendants fin février. (Belga)