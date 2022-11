Invasion de l'Ukraine - Action en justice d'Ukrainiens au Royaume-Uni contre le groupe paramilitaire Wagner

(Belga) Des Ukrainiens ayant fui leur pays en guerre et se disant victimes du groupe paramilitaire russe Wagner vont lancer au Royaume-Uni une action en justice contre l'organisation, réputée proche du régime de Moscou, a annoncé mardi l'un des avocats les représentant.

Cette action "au nom de courageuses victimes ukrainiennes" contre le groupe Wagner et son chef Evguéni Prigojine "sera portée devant la Haute Cour de Londres" et vise à demander des réparations financières, a affirmé Jason McCue, du cabinet d'avocat McCue Jury and Partners, lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes britannique. "C'est la première fois dans le monde que Wagner et leurs semblables sont poursuivis en justice par des victimes pour terrorisme, utilisation d'armes de guerre et pour la guerre illégale (du président russe Vladimir) Poutine", a-t-il ajouté. "C'est un moment historique, mais d'autres actions débuteront bientôt aux Etats-Unis et au Royaume-Uni", a-t-il précisé. Le groupe Wagner est suspecté depuis des années par les Occidentaux d'exécuter les basses oeuvres du Kremlin sur différents théâtres d'opération, ce que Moscou a toujours démenti.