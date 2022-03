Invasion de l'Ukraine - Au nord de l'Ukraine, Chernihiv reste prise pour cible par l'armée russe

(Belga) Les forces armées russes poursuivent leur offensive sur la ville ukrainienne de Chernihiv, à 150 kilomètres de la capitale Kiev, au nord du pays, a communiqué l'Etat-major ukrainien sur Facebook, cité par l'agence de presse dpa.

La ville de 300.000 habitants est à proximité des frontières avec la Russie et le Bélarus, et est pris pour cible par l'armée russe depuis le début de l'invasion du pays. La situation humanitaire y est catastrophique, alors que bien des bâtiments ont été détruits. Jeudi, les autorités locales recensaient une cinquantaine de morts en 24 heures. Dans le voisinage de Brovary, en périphérie de Kiev, l'armée ukrainienne a été visée par des tirs à plusieurs reprises, poursuit la communication de l'État-major. Au sud du pays, les Russes tentent de repérer et anéantir les défenses antiaériennes ukrainiennes le long de la Mer Noire. A d'autres endroits dans le pays, l'armée russe semble se concentrer sur le renforcement de ses positions et la préparation de nouvelles offensives. L'État-major ukrainien avance en outre que la Russie a recruté environ un millier de volontaires de l'armée syrienne de Bachar al-Assad ainsi que des combattants du Hezbollah iranien. Ces informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante par l'agence dpa.